Психолог объяснила, почему люди хамят

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в эфире «Радио 1» объяснила, что побуждает людей вести себя по-хамски. По ее словам, чаще всего такое поведение — это способ получить желаемое. Помимо этого, человек с помощью хамства может просто пытаться дистанцироваться, отметила она.

«В детском возрасте хамство — это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», — продолжила психолог.

Она добавила, что любой разговор содержит двойное дно. Первое — что человек хочет донести и второе — как он это доносит. Понимая это, можно значительно уменьшить влияние хамского поведения окружающих на психику, заключила эксперт.

Психолог Марина Философ до этого объяснила, как наладить отношения в новом рабочем коллективе. По ее словам, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных. Она также подчеркнула, что необходимо относиться с уважением ко всем коллегам, независимо от должности.

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