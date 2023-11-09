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Врач назвал продукты, которые важно включать в рацион для здоровья суставов

Врач Тихонов: рыбу и орехи важно включать в рацион для здоровья суставов

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Freepik.com

Продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют питанию суставных тканей, необходимо включать в свой рацион, чтобы поддерживать здоровье суставов. О них Pravda.Ru рассказал травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.

Так, прежде всего эксперт советует употреблять холодноводную рыбу, например, тунец, сардины, а также орехи и семечки, в которых есть омега-3 жирные кислоты. Здоровье хрящей помогут за счет витамина С поддержать красный, желтый, зеленый и оранжевый перцы. Кальций, необходимый для костей и суставов, можно получить из молочных продуктов, а витамин D, который способствует усвоению кальция, — из яиц, рыбы и нежирных сортов мяса.

Помимо этого, для здоровья суставов Тихонов советует включать в свой рацион брокколи, цветную и белокочанную капусту, оранжевые фрукты и овощи, а также холодец. По его словам, сбалансированное питание, в котором будут содержаться эти продукты, поможет сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, особенно у пожилых людей.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева до этого говорила, что костный бульон при регулярном добавлении в рацион поможет улучшить качество кожи, волос, а также укрепить кости и суставы.

Ранее врач объяснила, почему болят суставы при изменении погоды.

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