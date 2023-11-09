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В Минтрансе Амурской области рассказали о судьбе застрявших на границе с Китаем россиян

Большинство застрявших на границе с Китаем россиян вернулись в Россию

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В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заявили, что большая часть россиян, застрявших на погранпереходе Хэйхэ-Благовещенск из-за закрытия навигации на реке Амур, вернулись в Россию, переправы ждут еще 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что каждый случай рассматривается индивидуально, а в первую очередь уезжают социально незащищенные граждане, а также те, кто едет на лечение.

Там добавили, что в приоритете также находятся те люди, которые следуют транзитом.

В ведомстве также посоветовали воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

До этого стало известно, что около 300 российских туристов не могут выехать из Китая уже пятый день. Они застряли в международном пункте пропуска в Хэйхэ из-за погодных условий, которые не позволяют теплоходам переправить их на другую сторону Амура — в Россию. По словам россиян, у них заканчиваются деньги, средств для оплаты еды и ночлега осталось на пару дней. Жильем и едой перевозчик туристов не обеспечил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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