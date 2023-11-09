Воронежцев предупредили о возможных проблемах с сотовой связью

Правительство Воронежской области предупредило местных жителей о возможных перебоях в работе сотовой связи из-за проведения мероприятий по повышению безопасности. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале городской администрации.

«В Воронежской области возможны перебои со связью», — указывается в публикации.

Согласно данным операторов сотовой связи, сейчас в ряде районов Воронежской области, в том числе в самом Воронеже, возможен слабый прием сигнала сотовой связи.

«Помехи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности», — отметили в региональном правительстве.

В сообщении поясняется, что сотовые операторы и ответственные ведомства делают все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем, и просят воронежцев с пониманием отнестись к коммуникационным трудностям.

Некоторое время назад сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики. Отмечается, что при данном уровне по всей планете могут наблюдаться сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи.

Ранее в Воронежской области обезвредили два беспилотника.