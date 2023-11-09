Россиянин в порыве ревности ударил возлюбленную ножом в спину

В Челябинске женщину госпитализировали после того, как сожитель напал на нее с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в супермаркете на Салютной улице, где работает возлюбленная местного жителя. Мужчина ворвался в торговый зал с ножом и нанес сожительнице два удара.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, удары пришлись на спину и поясницу. Предварительно мужчина показал пожилой покупательнице свое оружие.

После инцидента женщина вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую, на данный момент она находится в реанимации.

Полиция прибыла на место и задержала россиянина благодаря охранникам, которые не позволили местному жителю уйти. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге женщина поругалась с сожителем и упала на нож из-за кота.