Зрителям рассказали, что их ждет в новом сезоне на телеканале «360»

Телеканал «360» презентовал своим зрителям новый сезон — 2023-2024. В эфире останутся уже известные, популярные у россиян проекты, а главной премьерой предстоящего сезона станет новая программа — исторический трэвел «Семь рек», вести которую будет журналист и писатель, финалист ТЭФИ-2022 Павел Гнилорыбов, рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» по внешним связям Алексей Коваль.

В утреннем и вечернем прайме зрители, как и прежде, будут смотреть «Новости» с Екатериной Малашенко. Также в эфире останутся программы «Внимание! Еда!», в которой ведущие Александр Молочко и Максим Беспалов тестируют различные продукты и составляют рейтинг качественных товаров, и «Зима в Подмосковье», где ведущие Полина Петухова и Эльдар Рахимов открывают новые места для мини-путешествий на автомобиле.

Продолжит выходить и программа «Погода 360», превратившаяся в шоу, в котором на глаза у зрителей специалисты измеряют температуру воздуха и атмосферное давление.

«Телеканал «360» по-прежнему стабильно входит в топ-10 СМИ по индексу цитируемости, а его сообщества в социальных сетях лидируют по количеству подписчиков и просмотров — в «Дзене», «Одноклассниках» и «ВКонтакте» —среди всех региональных телеканалов», — подчеркнул Алексей Коваль.

Новый сезон телеканал презентовал 8 ноября в Театре имени Моссовета. В числе прочего, гостям мероприятия показали предпремьерный показ «Пиковой дамы» в постановке Игоря Яцко, и провели для них виртуальную прогулку по проектам нового сезона.

Напомним, в этом году продажи телевизоров в России выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее также сообщалось на намерениях телеканала «360» зарегистрировать рекорд России и Гиннесса по числу блокировок на YouTube.