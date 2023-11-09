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Минприроды оценило ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Минприроды: ущерб от последствий взрыва на Каховской ГЭС достигает 468 млрд

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Maxar Technologies/Reuters

Минприроды РФ подсчитало сумму ущерба, нанесенного разрушением Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства региона Александра Ветрова, сумма ущерба составляет 468 млрд рублей.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате инцидента затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку.

Россия и Украина обвинили в причастности к случившемуся друг друга. Есть и третья версия, согласно которой авария случилась из-за ранних повреждений ГЭС.

Некоторые эксперты считают, что восстановить станцию вполне можно за один год, если отогнать ВСУ с правого берега Днепра.

Как говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, разрушение Каховской ГЭС нанесло колоссальный вред российским фермерам. По ее словам, прямой ущерб может достигать около 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ВСУ планируют подорвать Кременчугскую ГЭС.

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