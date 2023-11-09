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Опрос: 90% россиян считают, что через 30 лет жилье будет автоматизированным

В России 90% граждан считают, что через 30 лет жилье будет автоматизированным

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Depositphotos

90% россиян считают, что в ближайшие 30 лет жилье станет полностью автоматизированным. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного компаниями «РОКВУЛ» и «Донстрой». Согласно исследованию, 82% респондентов уверены, что квартиры превратятся в трансформеры, где в любой момент можно будет изменить планировку и количество комнат.

«В целом большинство представлений россиян о квартирах будущего сводится к максимальной индивидуализации жилого пространства и достижению такого уровня комфорта, при котором именно собственный дом станет лучшим местом для отдыха и восстановления сил», — отметил менеджер по развитию DIY сегмента «РОКВУЛ» Александр Коршунов.

Также выяснилось, что 54% россиян ожидают появления в ближайшие десятилетия мобильных квартир, вместе с которыми можно будет переехать в другой дом или даже город.

Директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев до этого отмечал, что после длительного роста цены на вторичное жилье в России в сентябре достигли пика в 90 тыс. руб. за квадратный метр, а в октябре начали снижаться. По его словам, с начала года стоимость «квадрата» вторички выросла на 14,6%, а за октябрь упала сразу на 0,8% — до 89,3 тыс. руб.

Ранее эксперт назвал сроки окончания бума на рынке недвижимости.

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