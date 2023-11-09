Очевидцы сообщили о проникновении неизвестного в казанскую школу

В Авиастроительном районе Казани в школу №115, вероятно, проник неизвестный. Об этом сообщил Telegram-канале «Вечерняя Казань | Новости».

По словам очевидцев, к учебному учреждению съехались полиция, сотрудники Росгвардии и пожарные.

Как позже объяснил источник «Вечерней Казани», причин для беспокойств нет. Оказалось, что сотрудники экстренных служб проводили учения.

В мэрии отметили, что силовики отрабатывали действия на случай ЧП.

До этого в Уфе задержали иностранцев, совершивших поджог в торговом центре. На видео попало, как злоумышленник с канистрой бензина выбегает из помещения в коридор и выливает содержимое емкости на двух мужчин. При этом большая часть легковоспламеняющейся жидкости осталась на полу в непосредственной близости от поджигателя, но тот не обратил на это внимания и подставил источник огня к луже.

В итоге посетители и работники ТЦ «Иремель» были вынуждены эвакуироваться из охваченного огнем пространства. Один из свидетелей смог справиться с пламенем с помощью огнетушителя.

Ранее в Екатеринбурге из салона украли свадебные платья на 700 тысяч рублей.