Врач рассказала, из-за чего могут постоянно потеть ноги

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в интервью РИАМО рассказала, по какой причине могут постоянно потеть ноги. По ее словам, зачастую проблема возникает из-за ношения некачественной обуви. Также повышенная потливость стоп может возникать из-за расстройства вегетативной системы и заболеваний щитовидной железы, отметила она.

«Поэтому все очень избирательно. Нужно обследоваться. А так, если потеют ноги, то стельки и носки должны меняться и просушиваться, конечно, сама обувь», — добавила врач.

До этого врач-остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник «Краниобаланс» Владимир Животов рассказал «Газете.Ru», о каком заболевании может говорить поза нога на ногу. По его словам, склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе.

В октябре ортопеды из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне (BCM) сообщили, что правильный подбор обуви может свести к минимуму нагрузку на стопы, снизив риск развития молоткообразных пальцев и других деформаций.

Ранее россиянам рассказали об эффективных альтернативах дезодоранту.