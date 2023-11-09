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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

МЧС: пять человек погибли при ударе ВСУ по Скадовску в Херсонской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

По предварительным данным, жертвами ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Скадовск в Херсонской области стали пять человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых 5 человек погибли», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что 10 человек были доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.

9 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после ракетного удара по городу Скадовск со стороны ВСУ 11 человек попали в больницу.

По его словам, обстрел случился около 10 часов утра. Одну ракету сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). Другая ракета попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения.

3 ноября Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области. Украинские военные обстреляли территорию шестью американскими ракетами, отметил он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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