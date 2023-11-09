Ребенок сломал пятку при прохождении квеста в Волжском

СК Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту получения травм подростком во время прохождения квеста. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

12-летний школьник проходил кино-квест вместе с друзьями в торговом центре в Волжском. При выполнении задания по поиску ключа, необходимого по сценарию для открытия сундука, несовершеннолетний, находясь в темном помещении, упал с высоты более двух метров.

Мальчика госпитализировали, в больнице у него диагностировали перелом пяточной кости. Как установили следователи, прохождение квеста не контролировали его сотрудники, с правилами безопасности детей также не ознакомили.

В отношении организаторов квеста возбуждено уголовное дело.

Ранее школьница разбила голову во время квеста, налетев на арматуру.