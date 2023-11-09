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Супруг пострадавшей от мужчины с мачете в Подмосковье рассказал о ее состоянии

«360»: пострадавшая от мужчины с мачете ничего не помнит, у нее пробита голова

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Shutterstock

Женщина, на которую в Люберцах напал мужчина с мачете, остается в больнице. Она ничего не помнит о нападении, у нее черепно-мозговая травма и порезано плечо, рассказал телеканалу «360» супруг пострадавшей.

В момент нападения женщина шла с сыном — 14-летнего подростка, которого она вела из школы, спасли прохожие, отведя его в сторону. Пострадавшая, по словам мужа, получила не широкий, но глубокий порез, также у нее перелом и серьезная травма головы.

«Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]», — рассказал супруг пострадавшей женщины.

Пока сложно разобраться, как произошло нападение — пострадавшая женщина ничего не может рассказать, так как не помнит, подчеркнул супруг.

Напомним, очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина с мачете был очень зол и «что-то кричал на всю улицу». Женщину он ударил дважды, после чего она потеряла сознание.

На мужчину 1987 года рождения, которого подозревают в покушении на расправу над двумя людьми, завели уголовное дело.

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