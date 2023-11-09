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В России назвали враждебными планы Болгарии оспорить собственность на Русскую церковь

МИД РФ: планы Софии оспорить собственность на храм РПЦ являются враждебными

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Россия считает враждебными планы болгарских властей оспорить право собственности РФ на храм подворья РПЦ в Софии, также известный как Русская церковь. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм», — заявила Захарова.

На взгляд МИД, действия Болгарии нарушают даже договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Болгарией от 1992 года.

О том, что болгарская прокуратура начала проверку права собственности на Русскую церковь — храм святителя Николая, стало известно в сентябре текущего года.

В ведомстве заявляли, что планируют запросить документы о канонах церкви относительно проведения церковной службы в этой церкви и прекращения доступа в нее для верующих. По словам прокурора, храм должен быть общедоступным и общественным зданием.

Ранее РФ выслала болгарского журналиста в ответ на преследование властями Болгарии корреспондента российского издания Александра Гацака.

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