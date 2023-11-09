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Таможенники в Домодедово поймали американского бизнесмена с котенком сервала

В Домодедово пресекли незаконный вывоз котенка сервала в США

Таможенники в Домодедово пресекли незаконный вывоз котенка сервала в США. Об этом сообщает ФТС России.

По данным ведомства, хищника по поддельным документам пытался вывезти в США 37-летний американский бизнесмен. Мужчина летел транзитом через Турцию в Нью-Йорк.

«Мужчина сообщил, что продает животных, и показал сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Но таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам», — рассказали в ФТС.

После экспертной оценки стало ясно, что перед таможенниками котенок сервала. Эти животные охраняются Конвенцией СИТЕС и занесены в международную Красную книгу. На перевозку хищника требуются специальные документы.

В отношении американца возбудили уголовное дело за недекларирование, а также несоблюдение ограничений. Котенка временно поместили в центр поддержки диких животных в Подмосковье.

Ранее стало известно, что российские таможенники за неполный год выявили 3 млн единиц контрафакта.

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