Врачи спасли младенца с истощением

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли ребенка в возрасте трех недель с редкой патологией желудка. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В медицинское учреждение обратилась мать с трехнедельным младенцем, женщина рассказала, что он часто срыгивает после кормления. В ходе обследования врачи выявили у ребенка врожденный порок развития — мембрану пилорического отдела желудка, которая мешала нормальному прохождению пищи из желудка по пищеварительному тракту.

Младенец не мог получать через пищу питательные вещества и начал стремительно терять в весе. Было принято решение об операции.

«Трудность хирургического вмешательства заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Операцию проводили малоинвазивным способом, сейчас состояние ребенка не вызывает у врачей опасений. Он выписан на амбулаторное лечение и будет наблюдаться у специалистов амбулаторно.

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