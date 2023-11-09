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Психолог полиции ЛНР похитила с карты военнослужащего 2,3 млн рублей

Baza: психолог полиции ЛНР украла 2,3 млн рублей с карты мобилизованного мужчины

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Александр Кряжев/РИА Новости

Психолог, работавшая в полиции Луганской народной республики (ЛНР), похитила 2,3 млн рублей с карты мобилизованного гражданина. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Как указано в материале, речь идет о 42-летнем жителе Волгоградской области. В конце 2022 года, перед отправкой в зону боевых действий, мужчина передал свою банковскую карту малознакомому психологу.

Он попросил 39-летнюю женщину отдать платежное средство его сожительнице, однако специалист не сразу выполнила просьбу. Когда в октябре 2023 года мобилизованный гражданин проверил баланс карты, он обнаружил недостаток средств на привязанном к ней банковском счете.

«Недавно он решил проверить, сколько денег накопилось у него на карте, но обнаружил там лишь сплошные нули», — говорится в публикации.

При этом мужчина не сразу вспомнил, что не сам передал знакомой свою карту. В результате, когда все встало на свои места, он обратился в правоохранительные органы и рассказал о подозрительной женщине.

В свою очередь, следователи установили личность психолога и связались с ней. Она сразу призналась, что сняла с чужого счета 2,3 млн рублей и потратила на личные нужды.

Согласно информации Baza, 16 октября специалиста уволили с последнего места работы. В настоящее время правоохранители готовятся возбудить уголовное дело за кражу денежных средств.

Ранее в Калининграде мужчина съел деньги, украденные из женской сумочки.

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