Общественники обсудили меры по реабилитации участников боевых действий

Успешность реабилитации участников боевых действий будет достигнута только в результате комплексного объединения усилий основных общественно-политических сил и профильных специалистов. К такому выводу пришли участники круглого стола «Комплексная реабилитация участников боевых действий и мирных граждан, пострадавших от действий украинской стороны в ходе специальной военной операции (СВО)».

Участники мероприятия обсудили методы и средства обеспечения комплексности и системности реабилитационной работы, поиск наиболее эффективных и долгосрочных технологий как общесоциальной, так и адресной реабилитации различных категорий граждан. Соорганизаторами круглого стола вступили Партия пенсионеров, «Общество врачей России» и Общероссийский народный фронт.

Участники круглого стола считают, что проблема реабилитации участников боевых действий и гражданских лиц, пострадавших от действий украинской стороны, является системной и многоуровневой.

Так, в ходе круглого стола было внесено предложение о формировании в РФ на основе методологии стратегического планирования самостоятельного федерального проекта «Реабилитация» с горизонтом планирования 25 – 30 лет. Также было предложено создать отдельный федеральный орган исполнительной власти, который был бы наделен полномочиями по решению всего комплекса проблем, возникающих в сфере реабилитации и социального обеспечения участников боевых действий.

Партии пенсионеров выступила с инициативой о широком привлечении участников СВО к деятельности в сфере ИТ-технологий и современных социальных коммуникаций.

Отдельным предметом обсуждения стали вопросы формирования желанного морально-психологического климата российского общества и роли в данной работе общественных и ветеранских организаций.

Участники обсуждения согласились с тем, что необходимо дополнительно подробно проанализировать особую роль политических партий, общественных организаций, деятелей культуры и искусства в формировании социально ответственного общественного сознания, мировосприятия гражданского общества и признательного общественного восприятия вклада участников СВО в обеспечение суверенитета, целостности и безопасности страны и разработать систему мер по активизации и систематизации данной работы.