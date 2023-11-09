Врач предупредила об опасности ношения коротких курток зимой

Ношение коротких курток в холодное время года может привести к развитию воспалительных заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. По ее словам, надевая короткую верхнюю одежду, человек намеренно оголяет область поясницы, понижая тем самым температурный режим кожи в области почек.

«Если есть хронические заболевания, то при переохлаждении, а оно наступает, возникает угроза обострения либо развития каких-то острых воспалительных заболеваний в этой области. Кроме того, может возникнуть общее переохлаждение. Также можно спровоцировать развитие остеохондроза, радикулопатии», — отметила Бурнацкая.

Она посоветовала носить куртку, полностью закрывающую область поясницы. Кроме того, по ее словам, свитер под верхней одеждой должен полностью закрывать тело.

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