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Сотрудник посольства Украины организовал нелегальную переправку мигрантов в ЕС

СБУ: сотрудник посольства организовывала переправку мигрантов в ЕС через Украину

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Служба безопасности Украины сообщила, что секретарь по консульским вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии подозревается в организации нелегального канала переправки мигрантов в страны Европейского союза через Украину. Об это говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что это граждане стран «повышенного террористического риска».

По данным СБУ, фигурантка дела предлагала гражданам из нескольких азиатских стран незаконно выехать в Евросоюз транзитом через Украину. Женщина оформляла для потенциальных клиентов визы на въезд в страну как студентам украинских вузов. При этом за услуги она брала $3 тыс.

С незаконной деятельностью секретаря связались два человека. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об условиях переправы и передавали деньги организатору. Незаконными услугами воспользовались до 900 выходцев из «стран террористического риска».

В отношении сотрудника посольства Украины заведено уголовное дело по статье «незаконная переправка лиц через госграницу». Ее грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. человек нелегально прибыли в Великобританию на лодках за пять лет.

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