В России оценили планы заменить армянское сырье для производства коньяка

В России 75% коньяка и бренди производится из импортного коньячного дистиллята, причем основным поставщиком является Армения. Грузия, на которую пытается переориентироваться отрасль, не поможет закрыть потребность в сырье, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. На свое сырье Россия в ближайшей перспективе тоже не сможет перейти, заявил он в интервью НСН.

Ранее стало известно о планах упростить ввоз коньячного дистиллята из Грузии из-за нехватки сырья. Причем Армения оставалась основным поставщиком коньячных дистиллятов несмотря на то, что половину продукции завозила из других стран и продавала под видом армянской, отметил эксперт.

«Грузинский вопрос, то есть, упрощение ввоза из страны дистиллята, особого эффекта не даст. У Грузии не так много этого сырья», – добавил он.

В России представителям отрасли поручили к 2028 году начать производить коньяк из отечественного сырья. Однако, по мнению эксперта алкорынка, это невозможно сделать, так как производители к этому не готовы. Ежегодно в России высаживается 5 тыс. га виноградников, а под коньячную программу необходимо 35 тыс., пояснил он.

«Производство российского коньяка в 2028 году упадет примерно в три раза за счет этой нормы, — считает Дробиз. — Дали бы хотя бы десять лет».

Напомним, в октябре стало известно о сокращении производства алкогольных напитков в России, в том числе коньяка, на 7,2% до 5,9 млн декалитров.

Сообщалось также о проблемах с поставками алкогольной продукции, в частности коньяка, из Армении. Это связано с тем, что Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.