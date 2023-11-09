Бык из США признан самым высоким в мире, пишет Oddity Central. Его рост составляет 1,87 метра.

Как пишут СМИ, 13-летний бык по кличке Томми с рождения живет на ферме в Массачусетсе. Хозяин животного — Лори Балавендер — купил его за $10, заметив, что он отличается от своих собратьев. Мужчина признается, что питомец уже стал членом семьи.

Несмотря на свои размеры, у Томми спокойный и миролюбивый характер, добавил мужчина. Кроме того, бык съедает в день 13 кг зерна и выпивает 151 литр воды. Животное также обожает яблоки, поэтому Лори шутит, что уже потратил небольшое состояние на фрукты.

«Томми также ходит по пастбищам в поисках диких яблонь и настолько умен, что знает, как толкать деревья и стряхивать яблоки», — рассказывает Лори.

Балавендер рад, что Томми попал в Книгу рекордов Гиннесса и горд владеть таким уникальным животным.

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