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Врачи объяснили, признаком каких опасных заболеваний могут быть заеды на губах

Врач Эдигер: заеды на губах появляются при сахарном диабете и кандидозе

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kati/Global Look Press

Заеды — долго не заживающие ранки в уголках губ — зачастую связаны с серьезными заболеваниями. Так, они могут быть признаком сахарного диабета, заболеваний коры надпочечников, авитаминоза и вторичного иммунодефицита, рассказал Общественной Службе Новостей специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер.

По-другому эта болезнь называется ангулярный хейлит. По сути, это воспаление уголков губ с надрывом кожи. Оно может быть связано со стоматологическими проблемами, в том числе заеды появляются из-за неправильного прикуса, зубных протезов или брекетов. Курение также может быть одной из причин.

«Заеды — это в первую очередь маркер иммунодефицита, кандидоза и достаточно тяжелых эндокринных заболеваний, — подчеркнул врач. — Поэтому всегда, когда заеды появляются, надо, конечно, идти к терапевту и смотреть общее состояние организма».

Среди причин появления заедов специалист также назвал дефицит витаминов группы B — в первую очередь витамина B2, железодефицитную анемию, заболевания ЖКТ. Кроме того, заеды могут появиться из-за развившейся инфекции — кандидозов, грибковых заболеваний.

Может эта проблема появитьсяти из-за механического повреждения — в этом случае заеды довольно быстро заживут. Если врачи не выявили никаких серьезных причин, то лечат ангулярный хейлит антибиотиками широкого спектра либо местными антисептиками вроде хлоргексидина, также используют метронидазол и противогрибковые препараты.

Кардиолог ранее назвал неочевидные симптомы проблем с сердцем, среди которых — головная боль, головокружения, обмороки, боль в верхней части живота и другие.

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