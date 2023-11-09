В Москве двухлетний ребенок проглотил 16 шариков от магнитного конструктора

В детскую больницу им. Башляевой обратились родители двухлетнего мальчика, который несколько дней назад проглотил магнитные шарики от игрушки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента здравоохранения.

По словам родителей, сын собирал конструктор и проглотил несколько мелких круглых магнитов, семья решила не обращаться за медицинской помощью и подождать, когда инородные тела покинут организм естественным путем.

На болезненные ощущения ребенок не жаловался, но спустя два дня родители привезли сына в больницу. Рентгенография показала наличие инородных предметов в брюшной полости — 16 шариков от магнитного конструктора, которые образовали кольцо.

«Под наркозом мальчику было проведено эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Магнитные шарики были выявлены в двенадцатиперстной кишке. Они сцепились между собой, сдавив таким образом ее слизистую оболочку», — сообщили в Депздраве.

Операция длилась всего пять минут, все инородные тела удалось извлечь, в течение двух дней ребенок находился под медицинским наблюдением и был выписан домой.

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