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На Урале две девушки похитили женщину и заставили копать яму в лесу

На Урале девушки из-за ревности избили женщину и вывезли в лес

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Depositphotos

На Урале похищение 54-летней женщины закончилось уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По версии правоохранителей, девушки 18 и 23 лет связали россиянку, бросили в багажник и отправились в город Касли. Там некоторое время избивали и удерживали в квартире.

Затем вместе с пленницей они поехали в лес, где заставили пострадавшую копать яму. Периодически девушки избивали женщину. Спустя некоторое время ее оставили в безлюдном месте и уехали.

Подробности о том, почему местные жительницы так поступили, не уточняются. Известно только о том, что причиной стала ревность.

В отношении россиянок возбудили уголовное дело. На данный момент оно рассматривается в суде.

Ранее в Москве женщина продала младенца за миллион рублей и сама явилась в полицию.

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