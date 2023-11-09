Премия «Товар года» отметит 25-летний юбилей

В концертном зале «Мир» в Москве 22 ноября пройдет церемония награждения национальной премией «Товар года», которая вручается производителям самых популярных, продаваемых товаров и услуг потребления в разных категориях.

Награду получат лидеры продаж, а также компании, представившие новые востребованные товары и услуги, уникальные продукты и инновационные решения.

«Сейчас мы наблюдаем яркие изменения на рынке, взлет отечественных марок, появление новых брендов, перераспределение интересов покупателей — такого, пожалуй, не было с момента создания премии. В этом году самое интересное — это, конечно, обновленный рейтинг покупательских предпочтений», — рассказал основатель премии Вадим Зуйков.

Традиционно открывать программу награждения лауреатов премии будет выступление «Шоу балета Аллы Духовой «Тодес», а ведущими юбилейной церемонии «Товара года 2023» станут виджеи «МУЗ-ТВ» — Настя Негода и Даня Данилевский.

На церемонии выступят звезды российской эстрады: Люся Чеботина, Анна Семенович, Дмитрий Колдун, Стас Костюшкин, Группа «Блестящие», Любовь Соколова & Александр Эгромджан, Митя Фомин, Наталья Гулькина, группа «Земляне» и многие другие.

Ранее Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам.