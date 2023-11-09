Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области. О случившемся в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет», — написал Старовойт.

По словам главы Курской области, без повреждений не обошлось: два боеприпаса разорвались рядом с производственными бочками и подземным хранилищем. При этом один снаряд не разорвался, и для его обезвреживания вызвали саперов.

Старовойт призвал граждан не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о любых подозрительных находках правоохранителям.

8 ноября ВСУ обстреляли три района Курской области. Удары нанесли по селу Успеневка в Кореневском районе, селу Горналь Суджанского района и по приграничным территориям Рыльского района. Повреждения получили три дома в Успеневке.

Ранее сообщалось о налете беспилотников в Воронежскую область, где удалось сбить два дрона.