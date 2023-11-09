Россиянин посадил на цепь знакомого и удерживал его в подвале

В Новосибирской области мужчины поссорились из-за того, что один из них отказался становиться индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошел в Маслянино. Во время распития спиртных напитков россиянин разозлился на знакомого за то, что тот не хотел становиться индивидуальным предпринимателем.

Пострадавший хотел уйти, но владелец жилья остановил его и избил, после чего взял цепь, пристегнул мужчину к лестнице в погребе и сказал, что там пленник пробудет до утра.

Спустя некоторое время подозреваемый открыл погреб, отобрал у знакомого телефон и пристегнул к батарее в другом помещении. Когда мужчина уснул, пленник освободился и сбежал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее в Магнитогорске мать и ребенок полгода находились в плену у мужчины.