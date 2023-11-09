Врач назвала витамины, которые нужны для работы мозга

Витамины группы B нужны людям для нормальной работы мозга и функционирования нервных клеток. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Например, витамины B12 и B9 необходимы для нормального функционирования кроветворной системы. Если с ней проблемы, если появится анемия, то, соответственно, может развиваться гипоксия во всем организме и будут страдать нервные клетки, память и головной мозг», — отметила врач.

По ее словам, дефицит данных витаминов может происходить у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае поступающие с пищей полезные вещества не могут усвоиться, пояснила Романенко. Помимо этого, причиной дефицита часто становится несбалансированное питание.

«Достаточно много витаминов группы B есть в хлебе. Но не в том рафинированном, который мы привыкли есть, а в продукте грубого помола», — уточнила терапевт.

В начале ноября Татьяна Романенко говорила, что беременные, дети и пожилые люди находятся в зоне риска по дефициту витамина D в организме. Она отметила, что данное биологически активное вещество необходимо людям для нормального состояния костной системы. В случае его дефицита может быть нарушена минерализация костей.

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