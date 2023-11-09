Российские врачи заявили, что качество медуслуг в последние годы не выросло

Российские медработники не наблюдают роста качества медуслуг. Это показал опрос сервиса Vrachu.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины (56,7%) респондентов сообщили, что ни о каком росте качества и, соответственно, удовлетворенности пациентов говорить не приходится. О том, что «качество услуг несколько выросло, но о «колоссальном рывке» говорить нельзя», заявили 35,6% медработников. И только 7,7% ответили, что «качество медицинской помощи существенно выросло, как и удовлетворенность пациентов».

Отвечая на вопрос о том, будет ли увеличиваться удовлетворенность пациентов медициной, больше трети медработников (38,4%) высказались довольно пессимистично относительно будущего развития медицинской системы. Они полагают, что «будет только хуже: качество медицинских услуг снизится». Около трети (34,6%) ответили нейтрально: «качество останется на том же уровне, что и сейчас». Чуть больше четверти (27%) считают, что «медицинская система постоянно развивается и становится лучше».

«Подавляющее большинство, увы, не видит улучшений в работе медицинской системы. И почти три четверти не видят перспектив для улучшения ситуации. Мы стараемся показать объективную картину происходящего и будем рады, если эти выводы послужат сигналом для принятия решений по развитию отечественной медицины», — прокомментировал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

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