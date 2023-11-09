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Юрист рассказала, как победить недобросовестного застройщика

Юрист Гукова: устранить дефекты, сделанные застройщиком, можно и до суда

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Shutterstock

Если по окончании строительства качество готового жилья оставляет желать лучшего, то собственник может обратиться в суд. Подачу обращения можно произвести как до подписания акта приемки-передачи жилья, так и после. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Гукова, основатель юридической компании GAP.

«На жилье существует гарантия. Если не указано обратное, то ее общий срок составляет 5 лет, при этом иногда в договоре прописывается меньший период гарантии. Ответственность застройщика, а также гарантийные сроки прописываются в отдельном пункте договора», — объяснила она.

В случае, если в течение гарантийного срока собственник обнаружил в жилье значительные дефекты, а застройщик после обращения оперативно их не устранил, владелец квартиры вправе обратиться в суд. В дальнейшем надо нанять оценщика, либо (если вопрос касается неправильно указанных площадей квартиры) экспертов бюро технической инвентаризации, а также собрать необходимые документы (результаты досудебной экспертизы) и на их основании подготовить иск к застройщику о компенсации за некачественно выполненные работы или за причиненный ущерб.

«Устранить дефекты можно и до решения суда. По закону о защите прав потребителей и Федеральному закону о долевом строительстве собственник жилья может самостоятельно произвести ремонт и только потом требовать с застройщика компенсации понесенных затрат. Необходимо зафиксировать все нарушения с профессиональным оценщиком, поскольку в суде требуются доказательства, что все дефекты были следствием некачественного строительства», — добавила юрист.

По словам Гуковой, в среднем можно взыскать с застройщика до полумиллиона рублей. Сумма может варьироваться в зависимости от того, была ли застройщиком произведена отделка. На практике собственники должны требовать от застройщика исполнения всех требований, прописанных в договоре. При приемке квартиры важно обращать внимание на все детали: от откосов до штукатурки. При несоблюдении требований можно обратиться в суд, в таком случае застройщик компенсирует потери от некачественных работ и моральный ущерб.

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