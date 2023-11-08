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Летучая мышь залетела в квартиру россиянки на 21-м этаже

В Петербурге в квартиру на 21-м этаже проникла летучая мышь

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dailymail.co.uk

Жительница Санкт-Петербурга, вернувшись домой, обнаружила в своей квартире летучую мышь. Об этом сообщает АН «Оперативное открытие».

По данным издания, необычная гостья проникла в квартиру петербурженки в Полюстрово 8 ноября. Женщина сообщила об инциденте в экстренные службы: она уточнила, что живет на 21-м этаже многоквартирного дома, и попросила забрать мышь, которую ей удалось поймать под коробку.

По информации «Фонтанки», вскоре за животным прибыли волонтеры, которые передали мышь зоозащитникам.

Ранее белка пробралась в квартиру в центре Красноярска и напала на ее хозяина.

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