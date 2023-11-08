В российской школе дети в мороз переодеваются на улице

Родители учеников одной из школ Екатеринбурга сообщили, что дети вынуждены переодеваться на крыльце образовательного учреждения, так как в помещении им не хватает места. Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на родительницу одной из учениц.

По данным СМИ, речь идет о школе №22. Мать ребенка поделилась фотографиями, на которых несколько детей полуголые стоят на холоде рядом со входом в учреждение: школьники снимают с себя верхнюю одежду, переодевают брюки и надевают сменку перед тем, как зайти в здание.

В администрации города в комментарии Telegram-каналу «Подъем» рассказали, что обучающиеся переодеваются в специально отведенных местах.

«Фойе оборудовано банкетками, раздевалка рассчитана на количество обучающихся начальной школы. Вход и выход детей осуществляется организованно и в сопровождении классного руководителя. Данная ситуация взята под контроль, дежурные педагоги и дежурный администратор усилили контроль за выходом детей из здания», — подчеркнули в администрации.

Ранее ученики школы в Уфе пожаловались на камеру в мужской раздевалке.