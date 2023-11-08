Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в поджоге ресторана бывший депутат Соколов обжаловал арест

Обвиняемый в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутат Соколов обжаловал арест

close
100%
Depositphotos

Бывший депутат Ярославской областной думы Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге веранды ресторана «Сквер» в центре города, обжаловал решение суда о заключении его под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольгу Козлову.

«В Кировский районный суд поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Соколова», — заявила она.

Ранее суд арестовал Соколова до 30 декабря.

Согласно информации агентства, экс-парламентарию вменяют совершение преступлений по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух или более лиц). Сам обвиняемый признал свою вину в поджоге, но категорически отрицает покушение на убийство.

Как рассказал адвокат Соколова Александр Толянин, мотивом поджога стала ссора семьи депутата и руководства заведения, масла в огонь подлило состояние сильного алкогольного опьянения, в котором находился злоумышленник.

В октябре источник в силовых структурах Ярославля сообщил, что бывший депутат Дмитрий Соколов подозревается в поджоге ресторана в центре города.

Ранее спасатели ликвидировали крупный пожар под Ярославлем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий