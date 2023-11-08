Обвиняемый в поджоге ресторана бывший депутат Соколов обжаловал арест

Бывший депутат Ярославской областной думы Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге веранды ресторана «Сквер» в центре города, обжаловал решение суда о заключении его под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольгу Козлову.

«В Кировский районный суд поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте Соколова», — заявила она.

Ранее суд арестовал Соколова до 30 декабря.

Согласно информации агентства, экс-парламентарию вменяют совершение преступлений по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога), ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух или более лиц). Сам обвиняемый признал свою вину в поджоге, но категорически отрицает покушение на убийство.

Как рассказал адвокат Соколова Александр Толянин, мотивом поджога стала ссора семьи депутата и руководства заведения, масла в огонь подлило состояние сильного алкогольного опьянения, в котором находился злоумышленник.

В октябре источник в силовых структурах Ярославля сообщил, что бывший депутат Дмитрий Соколов подозревается в поджоге ресторана в центре города.

Ранее спасатели ликвидировали крупный пожар под Ярославлем.