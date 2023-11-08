Российские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль яичников

Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациентку с гигантской опухолью яичников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Балашихи.

Как рассказали врачи, полгода назад пациентка пришла на плановый осмотр к гинекологу, где у нее зафиксировали стремительный рост кисты правого яичника. Медик направил женщину на дополнительную диагностику, где у нее нашли большую опухоль.

«Опухоль достигла 20 сантиметров, поэтому для спасения жизни пациентки мы провели операцию», — рассказала заведующая гинекологическим отделением №4 больницы Ирина Карьгина.

Через десять дней после вмешательства женщину выписали на амбулаторное лечение, под наблюдение гинеколога по месту жительства.

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