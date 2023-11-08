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В Москве поймали мужчину-преподавателя, соблазнявшего свою ученицу

Baza: в Москве поймали 49-летнего преподавателя, соблазнявшего 15-летнюю ученицу

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Shutterstock

В Москве поймали 49-летнего преподавателя колледжа, который соблазнял свою 15-летнюю ученицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 ноября в парке Воровского. Патрульные обратили внимание на распивающих алкоголь взрослого мужчину и девочку-подростка — их задержали.

После досмотра телефона мужчины стало ясно, что он пытается соблазнить несовершеннолетнюю, передает Baza. Преподаватель вел с ученицей переписку в «слишком свободной форме» уже около месяца. Также там были и непристойные сообщения.

О находке сотрудники правоохранительных органов сообщили матери девочки-подростка. Она забрала дочь из отделения полиции и написала заявление на преподавателя.

Ранее студентки башкирского колледжа обвинили преподавателя физкультуры в домогательствах.

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