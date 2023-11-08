Мальчик в онкоцентре имени Димы Рогачева спрятался от Путина под одеялом

Один из маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева спрятался под одеялом во время визита российского президента Владимира Путина. О событии рассказали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Когда Путин пришел в палаты реабилитации и лечебной терапии, чтобы пообщаться с пациентами, мальчик по имени Вадим застеснялся присутствия президента, спрятался под одеяло и молчал.

В ответ российский лидер положил на кровать Вадима игрушечный вертолет, о котором ребенок, по словам его мамы, давно мечтал. Мальчик вылез из-под одеяла и поблагодарил Путина за подарок.

Путин посетил центр имени Рогачева 8 ноября. Он ознакомился с работой нового корпуса, а также осмотрел несколько отделений. Президент пообщался с пациентами и их родителями, а также сфотографировался с ребятами, которые этого попросили.

Ранее Путин вручил государственную премию одному из родоначальников лапароскопической хирургии в онкологии Игорю Хатькову.