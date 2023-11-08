В Англии родители использовали 12-летнего ребенка для кражи в магазине, пишет Daily Mail. Пока взрослые отвлекали продавца, подросток раскладывал товар по карманам.

Как пишут СМИ, ограбление произошло в сувенирном магазине. Пока отец и мать отвлекали сотрудника разговорами, их сын подошел к прилавку с товарами и начал складывать их в карман. Через несколько часов продавец заметил пропажу и посмотрел записи с камер видеонаблюдения.

«Родители делали вид, что интересуются товарами, пока их сын занимался кражей», — прокомментировали в магазине.

При этом руководитель магазина не стал обращаться в полицию. По его словам, это отнимает «слишком много времени» и «разрушает душу», а виновных часто отпускают без каких-либо последствий. Тем не менее мужчина надеется, что виновные узнают себя на кадрах и раскаются в содеянном.

Ранее в Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза.