Россиянка сломала позвоночник при выходе из супермаркета

В Чкаловском районе Екатеринбурга женщина повредила спину, когда выходила из продуктового магазина. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как рассказал СМИ сын пострадавшей, инцидент произошел 3 ноября у магазина на Санаторной улице.

«Выходила из магазина, снег был подтаявший. Поскользнулась, упала и скатилась вниз. Подняться помогли прохожие», — поделился мужчина.

После случившегося женщину доставили в травмпункт, где ей сделали рентген. Врачи не увидели на снимке существенных повреждений и пояснили, что пациентка отделалась ушибом, после чего отправили ее домой.

Спина не проходила, поэтому женщина обратилась к медикам повторно. На этот раз ей сделали КТ, которая показала, что у нее переломы трех позвонков.

«Я позвонил супервайзеру магазина, но он посоветовал мне писать претензию. Сказал, что они ищут подрядчика для очистки ступенек возле магазинов. Рядом, на Санаторной, 3, были местные торговцы — так они мне сказали, что люди на том крыльце падали, и не раз», — рассказал сын екатеринбурженки.

По словам мужчины, после инцидента с его матерью ступеньки перед магазином стали посыпать солью.

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