Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть при ОРВИ и гриппе

Людям, которые заболели ОРВИ или гриппом, стоит исключить из своего рациона некоторые продукты, чтобы снизить нагрузку на организм. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Дарья Мравцева.

Прежде всего она советует отказаться от сахара, молочных продуктов и глютена, которые нарушают микробиом, повышают кишечную проницаемость и усиливают воспаление.

«Целесообразно применять питание с пониженным употреблением продуктов, которые вызывают брожение конкретно у вас. Продукты, которые могут вызывать брожение: это капуста, бобовые, груши и сливы, лук и чеснок. В них содержатся молекулы углеводов, которые у определенных людей, при попадании в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Про газировку, сладости и фастфуд не буду напоминать. От них лучше воздерживаться и в здоровые времена», — сказала Мравцева.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, профессор Владимир Петро до этого сказал, что правильное питание, регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек помогут укрепить иммунитет. Для укрепления иммунитета эксперт также советует употреблять мед и шиповник.

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