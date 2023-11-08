Кличко обвинил украинские власти в неспособности финансировать армию

Украинские власти не справились с задачей финансирования ВСУ. Такую точку зрения высказал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко после принятия Верховной радой закона об изъятии военного НДФЛ.

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление», — написал Кличко.

Политик отметил, что решение властей сильно отразится на экономике маленьких городов, где львиная доля бюджета состояла из военного НДФЛ.

Кличко поддержал мэр Днепра Борис Филатов, который с иронией поздравил чиновников с успешным «розыгрышем» местного самоуправления и выразил надежду, что центральные власти смогут хотя бы отчитаться о тратах.

Недавно принятый Радой закон о военном НДФЛ подразумевает, что местным бюджетам придется передавать на нужды украинского ВПК деньги, полученные за счет налога на доход физлиц (НДФЛ) с зарплат военных, которые превышают довольствие лиц, трудящихся на гражданских должностях.

Ранее в Киеве прошел митинг у здания мэрии с требованием направить часть бюджета столицы на нужды ВСУ.