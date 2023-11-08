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Все больницы на юге сектора Газа продолжают работу

Минздрав Палестины сообщил о штатной работе всех больниц на юге сектора Газа

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Abed Khaled/AP

Все больницы на юге сектора Газа продолжают свою работу. Об этом заявила глава палестинского министерства здравоохранения Мэй Кайле в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Продолжают работать все больницы», — объявила министр.

Она также добавила, что вся поступающая в Газу помощь идет на юг палестинского анклава.

Кайле подчеркнула, что вся публикуемая ведомством информация о числе жертв и раненных в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, является точной.

«Данные точны на 100%, мы получаем их от представительств в секторе Газа и от наших коллег», — сказала она, добавив, что каждый поступивший в госпитали человек регистрируется.

Накануне офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что тысячи жителей Газы выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому израильской армией.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа разместят полевой госпиталь ОАЭ.

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