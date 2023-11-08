Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье продолжают проводить профилактические осмотры детей

Более 1,1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

close
100%
Shutterstock

В Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие профосмотры необходимы для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и другого, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

После проведенного осмотра врач-педиатр занесет в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка и родитель сможет увидеть документы в электронной медкарте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий