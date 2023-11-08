В Подмосковье продолжают проводить профилактические осмотры детей

В Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие профосмотры необходимы для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и другого, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

После проведенного осмотра врач-педиатр занесет в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка и родитель сможет увидеть документы в электронной медкарте.