Диетолог объяснила, почему детям нельзя быть сыроедами

Сыроедение и вегетарианство являются опасными для детей системами питания, поскольку растущему организму необходим разнообразный и сбалансированный рацион. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, для роста ребенку, в первую очередь, необходим белок, который содержится в мясе, птице и рыбе.

«Дефицит белка — это и проблемы с ростом, и проблемы с иммунной системой, и слабость, и развитие мышечной системы будет страдать. Также и во внутренних органах очень много белковых структур», — отметила Павлюк.

Она также напомнила про столь важные для растущего организма элементы, такие как Омега-3, который содержится в рыбе, и кальций, которым богаты молочные продукты. Недостаток витаминов чреват серьезными проблемами со здоровьем и развитием, заключила врач.

В октябре детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни. Свою инициативу она объяснила тем, что альтернативные формы питания могут привести к нехватке необходимых организму веществ и спровоцировать серьезные заболевания.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя инициативу Волынец, отмечала, что в России не получится на законодательном уровне ввести запрет на вегетарианство и сыроедение у детей. По ее словам, контролировать соблюдение данной нормы будет невозможно, так как для этого необходимо регулярно изучать холодильник в каждой семье.

Ранее врач предупредила об опасности отказа от мяса и рыбы во время беременности.