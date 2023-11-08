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Посещаемость парков выросла в Московской области

Количество посетителей парков Подмосковья в 2023 может достичь 70 млн человек

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Pexels

За пять лет наблюдается устойчивое увеличение посещаемости парковых зон в Подмосковье. В 2019 году посетителей было 11 млн, а в этом году ожидается рост до 70 млн, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.

«На территории Московской области расположены 193 парка и лесопарка. За последние 5 лет их количество увеличилось почти в 2 раза, со 100 до 193. Общая длина троп и дорожек в парковых зонах Подмосковья достигла более 1 000 км, что способствует привлечению новых посетителей и расширению возможностей для отдыха и спорта», — говорится в сообщении.

Также за 5 лет были установлены камеры видеонаблюдения, общим количеством более 2 тысяч единиц, из которых более 600 предназначены для подсчета посетителей, что значительно повысило уровень безопасности парков.

Количество элементов благоустройства возросло почти до 24 тысяч. В том числе было установлено 456 входных групп в едином стиле, что улучшило общий вид парков.

За пятилетний период в парках открылось свыше 1,2 тыс. объектов бизнеса, что положительно отразилось на уровне налоговых отчислений в 2022 году.

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