Врач рассказала, какие пищевые привычки могут привести к язве желудка

Некоторые пищевые привычки могут спровоцировать развитие язвы желудка. О них в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, по ее словам, негативное влияние на состоянии желудка может оказать нерегулярное питание с большими промежутками.

«Чередование голодания и переедания. Еда наспех, плохо пережеванная пища. Много полуфабрикатов и готовых обработанных продуктов», — перечислила врач.

Помимо этого, ослабить защитные функции организма может стресс, продолжила эксперт.

«Все заболевания, к которому человек был предрасположен, могут начать развиваться», — объяснила Чернышова.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что боль перед едой или после приема пищи, изжога, отрыжка, подташнивание могут быть сигналом развития язвы желудка. По ее словам, основной причиной появления данного недуга является заражение бактерией хеликобактер пилори. Кроме того, влияние могут оказывать стресс, неправильное питание и наследственность. В случае появления таких симптомов она советовала обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что россиянин пил воду с магнитами, чтобы вылечить язву желудка, и попал в больницу.