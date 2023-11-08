Политолог оценил встречу секретарей советов безопасности стран СНГ

Проходящая в Москве традиционная встреча секретарей советов безопасности стран СНГ – важный формат в рамках взаимодействия по линии СНГ, который поддерживается на высоком уровне, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

«Неудивительно, что не только Россия, но и государства постсоветского пространства уделяют большое внимание безопасности, учитывая, что США и другие страны Запада не оставляют попыток дестабилизировать их внутриполитическую обстановку. В том числе путем неприкрытой работы через собственные общественные институты, которые напрямую и довольно активно продвигают интересы западного «лагеря», — отметил политолог.

По его словам, Россия последовательно работает над укреплением коллективной безопасности стран постсоветского пространства, действуя как в рамках многосторонних форматов (ОДКБ), так и двухсторонних.

«В последнем случае отличным примером является создание единой системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Особое внимание, естественно, уделяется вопросу окончательного урегулирования карабахского конфликта.

Несмотря на попытки целого ряда сил иначе представить ситуацию, мы настаиваем на том, чтобы Россия выступала в роли миротворца в этом противостоянии, не занимая чью-либо сторону, как это часто делают страны Запада», — сказал Малинин.

Он указал на заметную разницу между российским и западным подходами к вопросам безопасности.

«Пока страны НАТО постоянно создают хаотизацию в целом ряде регионов и стран, провоцируют углубление и расширение уже существующих конфликтов, наша страна стремится создавать все возможные условия для обсуждения важнейших вопросов международной безопасности, постоянно выступает за диалог и предоставляет для это свою «площадку», — заключил он.

Напомним, в Москве 8 ноября проходит встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ.