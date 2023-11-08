Британец лишился глаза во время запуска фейерверка, пишет Daily Star. Мужчина уверен, что в этом виноваты производители пиротехники.

Как пишут СМИ, Коннор МакКенн-Уэст отдыхал вместе с друзьями и семьей, когда решил запустить фейерверк. Однако когда он пытался поджечь фитиль салюта, залп полетел не в небо, а ему в лицо. Мужчина был доставлен в больницу с осколочными ранениями и травмой глаза.

Врачи провели четыре часа, пытаясь спасти глаз пациента, но не смогли этого сделать. Мужчина рассказал, что покупал салют у «законного продавца» и считает, что пиротехника была неисправной, что и стало причиной его травмы.

«Он мгновенно взорвался у меня перед лицом. Большой кусок салюта пробил мне правую сторону века», — рассказал Коннор.

Врачи сообщили мужчине, что если бы осколок прошел глубже, это могло бы привести к повреждению мозга.

Несмотря на ситуацию, британец старается сохранять позитивный настрой и благодарит семью за моральную и материальную помощь.

Ранее мужчина запустил фейерверк прямо на автомобильной дороге.