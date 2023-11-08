Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не знают чеченского языка

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не знают чеченского языка. Об этом сообщает агентство «Чечня Сегодня».

Глава республики отметил, что в регионе проводят большую работу по популяризации чеченского языка. По словам Кадырова, бывает, что дети представителей его команды «не часто знают» этот язык. Он заявил, что начнет увольнять таких чиновников.

Как указал лидер Чечни, в первую очередь детей родному языку должны учить родители. Он обратил внимание, что в местных детских садах и школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это.

«Дети начинают даже думать на русском языке», — сказал Кадыров на чеченском языке.

По его мнению, у поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, отсутствует «будущее».

До этого Кадыров сообщил, что он накануне Дня народного единства подарил командирам чеченских силовиков автомобили премиум-класса.

Ранее Кадыров написал пост на китайском языке с призывом объединиться против НАТО.