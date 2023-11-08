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Появились подробности из биографии мужчины, напавшего на женщину с ребенком в Люберцах

Напавшего на прохожих в Люберцах мужчину уже привлекали к ответственности

Мужчина, которого задержали после нападения на мать с ребенком в подмосковных Люберцах, уже привлекался к ответственности, сообщает mk.ru.

По его данным, задержанным оказался 36-летний местный житель. Летом 2023 года его привлекли к ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Три года назад его сестра привлекалась к ответственности за распространение наркотиков, однако ей удалось скрыться от следствия.

Инцидент произошел 8 ноября на улице Кирова. По словам очевидцев, мужчина ударил ножом девушку с ребенком. Ранения были несерьезные, ребенок не пострадал. Приехавшие на место инцидента медики оказали россиянке первую помощь. После этого злоумышленник пошел в сторону полицейских, которые открыли по нему огонь.

Очевидец произошедшего Даниил рассказал «Газете.Ru», что мужчина был очень зол и «что-то кричал на всю улицу». Он отметил, что неизвестный ударил девушку дважды — она потеряла сознание. По словам Даниила, сотрудники силовых структур пытались задержать агрессора и стреляли в него из травматического оружия, однако поймать его удалось только после того, как мужчину сбила машина.

Ранее в Подмосковье пьяный сосед с ножом напал на полковника полиции.

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